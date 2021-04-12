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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe maçı sonrası Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Mete Kalkavan eleştirisi
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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2021 - 21:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe maçı sonrası Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Mete Kalkavan eleştirisi

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Son Dakika: Fenerbahçe maçı sonrası Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Mete Kalkavan eleştirisi

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe maçı sonrası hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Büyükekşi, ''Kaleci Altay'ın yaptığı pozisyon penaltı, yine aynı şekilde attığımız gol verilmedi, birçok benzeri pozisyona faul çalınmadı, ceza alanındakine faul çalındı, gol iptal edildi. Büyük takımlarımızın hakeme ihtiyacı yok.'' sözlerini kullandı.

Gaziantep FK Başkanı, ayrıca, ''Bütün takdir hakları, Fenerbahçe'ye kullanıldı. Vakit geçirmeler, şunlar, bunlar, sarı kart gösterilmedi. Şampiyonluğa giden yolda takımlarımıza başarılar diliyoruz, biz kendi futbolumuza bakacağız.'' şeklinde konuştu.

Son Dakika: Fenerbahçe maçı sonrası Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşiden Mete Kalkavan eleştirisi

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