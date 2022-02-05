Son Dakika: Fenerbahçe Lykogiannis transferini bitiriyor! 2.5 yıllık anlaşma...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Mesut Özile sürpriz talip Açıklamamız şaka değildi, bonservis ödemeye hazırızMesut Özil'e sürpriz talip! 'Açıklamamız şaka değildi, bonservis ödemeye hazırız'#Transfer
O kahraman Hürriyet’e konuştu: Yine gideceğimO kahraman Hürriyet’e konuştu: Yine gideceğim#İlker Özdemir
Dört 4lük provokasyon 91 yıldır ataktaDört 4'lük provokasyon! 91 yıldır atakta#Samsun
Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimiDavutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi#Ahmet Davutoğlu
Tüketici Mahkemesinden emsal karar: Online kreşe para iadesiTüketici Mahkemesi'nden emsal karar: Online kreşe para iadesi#Online Kreş
Geleceği yazan kadınlarGeleceği yazan kadınlar#Geleceği Yazan Kadınlar Projesi
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur muYemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu? #Koronavirüs
Giydiği tişört yüzünden kovulmuştu... Canlı yayında açıkladı G.Saraya gidiyorumGiydiği tişört yüzünden kovulmuştu... Canlı yayında açıkladı! 'G.Saray'a gidiyorum'#Transfer
Çin Rusyaya arka çıktıÇin Rusya'ya arka çıktı#Çin
Dikkat Göbekler büyüdükçe bellekler küçülüyorDikkat! Göbekler büyüdükçe bellekler küçülüyor#Göbek Bellek
Mihriban Hurmacıdan yeni açıklama: Özer beni çocuklarımın önünde dövdüMihriban Hurmacı'dan yeni açıklama: Özer beni çocuklarımın önünde dövdü!#Mihriban Hurmacı
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet Dinçerlerin...Babası ve amcasının arası açıldı! O borç Mehmet Dinçerler'in...#Mehmet Dinçerler
Ünlü olacağı o zamandan belliymiş Henüz sekiz yaşındayken...Ünlü olacağı o zamandan belliymiş! Henüz sekiz yaşındayken...#MURAT BOZ
Oktaydan Kış Kartalı operasyonu açıklaması: Devamı gelecekOktay'dan 'Kış Kartalı' operasyonu açıklaması: Devamı gelecek#Fuat Oktay
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe Lykogiannis transferini bitiriyor! 2.5 yıllık anlaşma...

#Transfer#Fenerbahçe#Charalampos Lykogiannis
Son Dakika: Fenerbahçe Lykogiannis transferini bitiriyor 2.5 yıllık anlaşma...

Sol bek transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, Yunan futbolcu Charalampos Lykogiannis'nin transferini bitirmek üzere... Sarı-lacivertliler, 2.5 yıllık anlaşma sağladığı oyuncu için kulübü Cagliari'yi ikna etmeye çalışıyor.

Haberin Devamı

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, sol bek eksiğini kapatmak için gözünü Serie A'ya çevirdi. Cagliari forması giyen Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis için Kanarya bir hayli mesafe kat etti.

Sabah'ın haberine göre; İtalyan basını da Cagliari'nin sezon sonunda kontratı bitecek olan oyuncuyu göndermeye sıcak baktığını duyururken anlaşmanın yakın olduğunun altı çizildi.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe, Belözoğlu’lu Başakşehir karşısında galibiyet arıyor Ozan Tufan sürprizi...Fenerbahçe, Belözoğlu’lu Başakşehir karşısında galibiyet arıyor! Ozan Tufan sürprizi...Haberi görüntüle

Lykogiannis'in F.Bahçe ile 2.5 yıllık anlaştığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Kariyerine Olympiakos'ta başlayan 1.90'lık sol bek, 22 Ocak 2018'de 2 milyon Euro bedelle Sturm Graz'dan Cagliari'ye transfer oldu. Bu sezon Cagliari'de 22 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Charalampos Lykogiannis

BAKMADAN GEÇME!

Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet Dinçerlerin...

Babası ve amcasının arası açıldı! O borç Mehmet Dinçerler'in...

#Mehmet Dinçerler

BAKMADAN GEÇME!

Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet Dinçerlerin...

Babası ve amcasının arası açıldı! O borç Mehmet Dinçerler'in...

#Mehmet Dinçerler