Son Dakika: Fenerbahçe Lucas Biglia için anlaşma sağladı! Nicolo Schira anlaşma detayını duyurdu - Transfer Haberleri

Sezonu üçüncü sırada bitirip son 2 haftada ayağına kadar gelen şampiyonluğu ezeli rakiplerine kaybeden Fenerbahçe'de yeni transfer döneminde hata yapmak istemiyor.

Transfer çalışmalarını başlatan sarı lacivertliler, 6 numara pozisyonuna takviye yapma amacında. Bu bölgede Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı elinde bulunduran Fenerbahçe, Lucas Biglia'yı radarında tutuyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-lacivertlilerin Lucas Biglia ile anlaştığını yazdı.

Haberde 35 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'yi tercih ettiği ve son ayrıntıların ardından 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

JOSE SOSA İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Fenerbahçe'de Jose Sosa geçtiğimiz gün İstanbul'a davet ediliirken Arjantinli futbolcudan sözleşmesinde indirim yapması talep edildi. Emre Belöoğlu'nun kadroda düşünmediği Luiz Gustavo ile de yolların ayrılması bekleniyor.

BIGLİA BU SEZON NE YAPTI?



Fatih Karagümrük ile 35 Süper Lig maçına çıkan Biglia, 3 gol ve 2 asist üretti. Adı Trabzonspor ile de anılan Arjantinli orta saha, daha önce Anderlecht, Lazio ve Milan takımlarında forma giymişti.