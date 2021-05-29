MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe Lucas Biglia için anlaşma sağladı! Nicolo Schira anlaşma detayını duyurdu - Transfer Haberleri
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe Lucas Biglia için anlaşma sağladı! Nicolo Schira anlaşma detayını duyurdu - Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 29.05.2021 - 08:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe Lucas Biglia için anlaşma sağladı! Nicolo Schira anlaşma detayını duyurdu - Transfer Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe Lucas Biglia için anlaşma sağladı! Nicolo Schira anlaşma detayını duyurdu - Transfer Haberleri

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Lucas Biglia'nın transferinde son aşamaya geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, anlaşmanın detaylarını duyurdu.

Sezonu üçüncü sırada bitirip son 2 haftada ayağına kadar gelen şampiyonluğu ezeli rakiplerine kaybeden Fenerbahçe'de yeni transfer döneminde hata yapmak istemiyor.

Transfer çalışmalarını başlatan sarı lacivertliler, 6 numara pozisyonuna takviye yapma amacında. Bu bölgede Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı elinde bulunduran Fenerbahçe, Lucas Biglia'yı radarında tutuyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-lacivertlilerin Lucas Biglia ile anlaştığını yazdı. 

Fenerbahçede teknik direktör kim olacak Emre Belözoğlu olmazsa...
Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak? Emre Belözoğlu olmazsa...

Haberde 35 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'yi tercih ettiği ve son ayrıntıların ardından 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

 JOSE SOSA İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Fenerbahçe'de Jose Sosa geçtiğimiz gün İstanbul'a davet ediliirken Arjantinli futbolcudan sözleşmesinde indirim yapması talep edildi. Emre Belöoğlu'nun kadroda düşünmediği Luiz Gustavo ile de yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçeye 1.92lik yeni golcü Sözleşmeyi feshedip geliyor - Transfer Haberleri
Fenerbahçe'ye 1.92'lik yeni golcü! Sözleşmeyi feshedip geliyor - Transfer Haberleri

BIGLİA BU SEZON NE YAPTI?

Fatih Karagümrük ile 35 Süper Lig maçına çıkan Biglia, 3 gol ve 2 asist üretti. Adı Trabzonspor ile de anılan Arjantinli orta saha, daha önce Anderlecht, Lazio ve Milan takımlarında forma giymişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi