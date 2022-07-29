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Son dakika: Fenerbahçe, Luan Peres'in transferini açıkladı! İşte oyuncunun bonservis bedeli

#Fenerbahçe#Luan Peres#Transfer
Son dakika: Fenerbahçe, Luan Peresin transferini açıkladı İşte oyuncunun bonservis bedeli

Fenerbahçe, Luan Peres'in Marsilya'dan 5.225.000 milyon Euro karşılığında transfer edildiğini duyurdu.

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Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Luan Peres ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı lacivertliler, Brezilyalı savunmacı Luan Peres'in 5.225.000 milyon Euro karşılığında transfer edildiğini açıkladı.

Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir." denildi.

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LUAN PERES'İN KARİYERİ?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Profesyonel Futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.

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Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.

Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada görev alan Peres, 3 asiste imzasını attı.

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti. 1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...

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#Fenerbahçe#Luan Peres#Transfer

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