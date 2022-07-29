Son dakika: Fenerbahçe, Luan Peres transferinde mutlu sona ulaştı! İşte oyuncunun maliyeti

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Kim Min-Jae’nin Napoli’ye transferi sonrası defans hattını yeniden şekillendirmek zorunda kalan Fenerbahçe, önceki gün imza attırdığı Gustavo Henrique’nin ardından ikinci stoper takviyesini, Marsilya’nın Brezilyalı oyuncusu Luan Peres’i kadrosuna katarak yaptı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı lacivertli kulüp, 28 yaşındaki futbolcu için Marsilya’ya 4.5 milyon Euro ödeyecek. Sözleşme detaylarını görüşmek için dün İstanbul’a gelen ve bugün 3 yıllık mukavele imzalaması beklenen Luan Peres’e ise yılda 1.3 milyon Euro verilecek.

GUSTAVO HENRiQUE iLE AYNI TAKIMDAYDI

Jorge Jesus‘un Brezilya’dan beri takip ettiği Luan Peres, Portekizli teknik direktörün Flamengo’da görev yaptığı dönemde Santos forması giyiyordu. Futbolcunun Santos defansındaki partneri ise bir diğer yeni transfer Gustavo Henrique idi.

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SOL BEK VE SOL STOPER OYNAYABiLiYOR

Marsilya’da hem sol bek hem de sol stoper olarak oynayabilen tecrübeli futbolcuyu teknik direktör Jorge Sampaoli genelde sol bekte kullandı. Sampaoli’nin 3-2-4-1 formasyonunda sol stoper veya 4-3-3’ün sol beki olarak oynayan Luan Peres, çabuk geri dönebilen, ilk hamleleri yerinde bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

DEFANSTA REKABETi ARTIRACAK

Yeni stoperin gelmesiyle birlikte Fenerbahçe’nin defans hattında Attila Szalai, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Gustavo Henrique ve Luan Peres arasında sıkı bir rekabet yaşanacak. Bu transferle Szalai’nin zaman zaman sol kanadı yedekleme imkanı da doğmuş olacak. 1.90 metre boyundaki Luan Peres geçen sezon Marsilya’da 49 maçta oynadı ve 3 asist yaptı. Luan Peres, Brezilya’da Portuguesa, Santa Cruz, Red Bull, Ponte Preta, İtuano, Santos, Belçika’da Club Brugge ve Fransa’da Marsilya formalarını giydi.