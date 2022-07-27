Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, Luan Peres için Marsilya ile anlaşmaya vardı | Transfer haberi

#Fenerbahçe#Transfer#Luan Peres
Son dakika: Fenerbahçe, Luan Peres için Marsilya ile anlaşmaya vardı | Transfer haberi

Kim Min Jae'nin ayrılığının ardından son olarak Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin, Marsilya'dan Luan Peres ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Bu sezon transfere hızlı giriş yapan ve 7. transfer olarak Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı lacivertliler, yeni oyuncu arayışlarını sürdürüyordu.

Fransız basınından Fenerbahçe'nin Luan Peres için Marsilya ile görüşme gerçekleştirdiği haberi gelirken oyuncu için prensip anlaşması sağlandığı iddia edildi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Marsilya ile Luan Peres için görüşen Fenerbahçe, Fransız ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe'nin stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen oyuncuyla sözleşmenin detaylarını görüştüğü belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe Kim Min Jae transferini KAPa bildirdi Sadece bir sezonda çılgın bonservis...Fenerbahçe Kim Min Jae transferini KAP'a bildirdi! Sadece bir sezonda çılgın bonservis...Haberi görüntüle

MARSİLYA GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

L'Equipe, Marsilya kaynaklarına dayandırdığı haberde ise Fransız kulübünün Fenerbahçe ile Luan Peres'in transferi konusunda görüşme halinde olduklarını doğruladığını öne sürdü.

Haberin Devamı

GEÇEN SEZON 50 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde ise sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, takımına 3 asistlik katkı sağlamıştı. Jesus, Flamengo’da çalışırken 28 yaşındaki futbolcu Santos forması giyiyordu.

Jorge Sampaoli döneminde 4.5 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer olan ve Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Luan Peres'in 7 milyon Euro’luk bir piyasa değeri bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Luan Peres

BAKMADAN GEÇME!

Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer

BAKMADAN GEÇME!

Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer