Son dakika: Fenerbahçe, Luan Peres için Marsilya ile anlaşmaya vardı | Transfer haberi

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Bu sezon transfere hızlı giriş yapan ve 7. transfer olarak Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı lacivertliler, yeni oyuncu arayışlarını sürdürüyordu.

Fransız basınından Fenerbahçe'nin Luan Peres için Marsilya ile görüşme gerçekleştirdiği haberi gelirken oyuncu için prensip anlaşması sağlandığı iddia edildi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Marsilya ile Luan Peres için görüşen Fenerbahçe, Fransız ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe'nin stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen oyuncuyla sözleşmenin detaylarını görüştüğü belirtildi.

MARSİLYA GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

L'Equipe, Marsilya kaynaklarına dayandırdığı haberde ise Fransız kulübünün Fenerbahçe ile Luan Peres'in transferi konusunda görüşme halinde olduklarını doğruladığını öne sürdü.

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GEÇEN SEZON 50 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde ise sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, takımına 3 asistlik katkı sağlamıştı. Jesus, Flamengo’da çalışırken 28 yaşındaki futbolcu Santos forması giyiyordu.

Jorge Sampaoli döneminde 4.5 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer olan ve Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Luan Peres'in 7 milyon Euro’luk bir piyasa değeri bulunuyor.