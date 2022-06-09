Son Dakika: Fenerbahçe Lincoln Henrique için görüşmelere başladı! Temsilcisi İstanbul'a geldi | Transfer Haberleri

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Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

Portekizli hoca imza töreninde transfer konusunda, "Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. Alacağımız bazı oyuncular, Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir. Crespo gibi... Futbolda her zaman istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz. Burada bir kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Planlama hakkında çok toplantı yaptık. Kulübüm maddi imkanları içerisinde elimizden geleni yapacağız. Hem bireysel hem kolektif olarak takımla ilgili analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var. Ofansif anlamda belirleyici olacak oyunculara odaklanacağız. Yetenekli oyuncuların yeteneğini sahaya yansımasını sağlamamız gerekiyor. Futbolda bireysel oyunu, kolektif oyunla birleştirmeniz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Portekiz basını Fenerbahçe'nin, Portekiz Süper Ligi ekibi Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) ile ilgilendiğini iddia etmişti.

Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique’yi kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Portekiz'de Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique için ilk girişimler yapıldı.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lincoln Henrique'nin temsilcisi, Fenerbahçe'yle görüşmek üzere İstanbul'a geldi

Bu sezon toplamda 44 maça çıkan genç futbolcu 7 gol, 10 asistlik performansa ligi tamamladı. Brezilya U-17'nin de formasını giyen Lincoln 11 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro...

LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR?

Genç futbolcu 7 Kasım 1998 yılında Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde dünyaya geldi. Gremio altyapısında futbola başlayan Brezilyalı, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. Gremio dışında Brezilya'da Lincoln, América Futebol Clube formasını giydi.

Son olarak ise 2019 tarihinde Portekiz'in Santa Clara takımına transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine bu kulüpte devam ediyor. Lincoln'ün takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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ÇAYKUR RİZESPOR'DA FORMA GİYDİ

Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişti. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı orta saha, şampiyonlukla biten ve Süper Lig bileti alınan sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti. 18 yaşındayken ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkan Lincoln, Çaykur Rizespor macerası sonrasında 1 sezon daha başka kulüpte kiralık olarak futbol oynayıp 2019 yazında Santa Clara'ya transfer oldu.