Son Dakika: Fenerbahçe, Krunic transfer için kararlı! Yeni teklif...

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Orta saha transferinde ısrarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan devinin yüksek bonservis bedeli konusundaki inadını kırmak istiyor. Kanarya, önümüzdeki hafta İtalyanların kapısını başka bir teklifle çalarak ikna etmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin orta saha hamlesi dışında, takımdan göndermek istediği ve kadroya dahil etmek istediği isimler de var.

Menajerlerden Bakayoko önerisi

Kiralık olarak gittiği Milan’da forma giyen Tiemoue Bakayoko, sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalmıştı. Kendisine uygun bir kulüp arayan Bakayoko’nun menajerler tarafından iki kulübe önerildiği öne sürüldü. Bunların Türkiye’den Fenerbahçe ve Yunanistan’dan Panathinaikos olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, maddi şartları ikinci plana attığı ve düzenli olarak oynayabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediği bildirildi.

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Fenerbahçe, Merih'i bekliyor

İtalyan futbol sitesi Calciomercato. com’un haberine göre Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek adına rotayı Serie A’da Atalanta’da forma giyen Merih Demiral’e çevirdi. Kanarya’nın, alt yapısından yetişen Merih’i tekrar takıma kazandırmak istediği belirtildi. Kulübü ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun Atalanta’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kampa katılmadı

Çizme ekibi, iyi bir rakama Milli stoperi bırakmaya hazır. Sarı-Lacivertliler’in, Merih’e resmi teklifini yaptığı ancak tecrübeli savunmacının, kendisiyle ilgilenen Inter’ı beklediği öğrenildi. Milano temsilcisinin durumuna göre Merih’in, Fenerbahçe’ye gelip gelmeyeceği netlik kazanacak. Milli futbolcu Merih, Atalanta ile sezon öncesi kampına katılmamıştı.

Fenerbahçe, Krunic için gemileri yaktı

Fanatik'in haberine göre; yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe’de yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın da istediği oyunculardan Rade Krunic konusunda ısrarını sürdürmeye devam ediyor. Merkez orta saha pozisyonundaki Krunic için vatandaşı Edin Dzeko’yu ikna sürecinde devreye sokan ve 29 yaşındaki oyuncu ile yıllık 3 milyon Euro üzerinden el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Milan’ın inadını kırmak için yeni bir teklif hazırlığı içerisine girdi. Krunic, Türkiye’ye gitmek konusunda kulübüne baskı yapıyor. İtalyan devi, kontratı 2025’te bitecek olan Boşnak yıldız için 12 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

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İlk teklif kabul görmemişti

Bonserviste bu kadar yüksek rakamlara çıkmayı düşünmeyen Kanarya’nın ilk görüşmedeki 5 milyon Euro’luk teklifi kabul görmemişti. Fenerbahçe’nin kurmayları, önümüzdeki hafta Krunic için yeni bir öneriyle Milan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kanarya’nın, İtalyanlar’a bu kez bonuslar hariç; taksitler halinde ödemek şartıyla yaklaşık 7 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli sunacağı konuşuluyor. Karşı tarafın bu rakama sıcak bakması durumunda, transferin mutlu sonla bitme ihtimalinin yüksek olacağı düşünülüyor.