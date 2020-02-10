Son Dakika | Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı erteleniyor mu? Trabzon'dan dönemediler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kırklarelispor, Hekimoğlu Trabzon maçı için gittiği Trabzon'dan dönemedi.

Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesi Kırklarelispor'u da etkilerken kulüp başkanı Volkan Can, A Spor'a konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Can, "Dünden beri uçaklarımız iptal oluyor. Bu akşam saat 18:00'de uçak kalkmazsa İstanbul'a gidemeyeceğiz. TFF ile görüşme yaptık. Biz oynamak istiyoruz. Futbolcular yorulacağı için otobüsle gidemiyoruz. 5 yıldan bu yana Trabzon'da ilk kez bu kadar kar yağıyor. Eğer bugün İstanbul'a gidemezsek maç büyük ihtimalle ertelenecek. Şu anda 18:00'deki uçağın kalkmasında bir sorun görünmüyor." dedi.

Fenerbahçe ile Kırklarelispor arasında oynanan ilk maç 3-0 sonuçlanmıştı. Fenerbahçe - Kırklarelispor rövanş maçı 11 Şubat Salı günü saat 20:30'da oynanacak.



