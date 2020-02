Son Dakika | Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı erteleniyor mu? Trabzon'dan döndüler

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşların ardından Trabzon'da mahsur kalan Kırklarelispor kafilesi, akşam üzeri gelen haberle sevinç yaşadı. Kırklarelispor 16:10'dan 18:00'e ertelenen uçuşun gerçekleşeceğinin açıklanması üzerine İstanbul'a dönüş için hazırlandı. Bu gelişmenin ardından Salı akşamı saat 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - Kırklarelispor maçının oynanmama ihtimali ortadan kalktı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldıkları ancak İstanbul'a döndüklerini ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fenerbahçe'yle karşılaşacakları rövanş maçına hazır olduklarını söyledi.

Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli geldiklerini belirtti.

Başkan Volkan Can, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ile ikinci kez karşılaşacağımız için heyecanlıyız. Yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldık. Uçaklar sürekli ertelendi. Maça yetişememe ihtimaline karşı durumu TFF'ye bildirmiştik ancak hava muhalefetinin ardından uçağımız Trabzon'dan havalanarak İstanbul'a ulaştı. Yarınki Fenerbahçe maçına hazırız."

Can, tarihlerinde ilk kez kupada Fenerbahçe ile karşılaşma başarısını gösterdiklerinden dolayı mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki maç için gittikleri Trabzon'da, kar yağışı nedeniyle uçaklarının ertelendiğini belirterek, "Eğer uçak kalkamazsa İstanbul'a gelemeyeceğiz. TFF'ye durumu bildirdik. Uçak kalkmazsa yarınki Fenerbahçe maçımız ertelenebilir." dedi.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uçuşların iptal edildiğini söyledi.

Ligin 22. haftasında 8 Şubat'ta oynamaları gereken Hekimoğlu Trabzon maçının yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini anımsatan Can, Trabzon'da havalimanında bekleyişlerinin sürdüğünü aktararak, "Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle kaldık. Uçaklar sürekli ertelendi. Saat 16.10'daki uçağımız 18.00'e ertelendi. Eğer uçak kalkamazsa İstanbul'a gelemeyeceğiz. TFF'ye durumu bildirdik. Uçak kalkmazsa yarınki Fenerbahçe maçımız ertelenebilir. Futbolcularımız yorgunluk olacak diye otobüsle dönmeyi kabul etmediler." şeklinde konuştu.

Volkan Can, İstanbul'a dönmeyi ve Fenerbahçe karşılaşmasına çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.









