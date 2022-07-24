Son Dakika: Fenerbahçe Kim Min Jae'nin yerini dolduruyor! Gustavo Henrique imzalarsa kariyerinde bir ilki yaşayacak...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Napoli'ye imzası an meselesi olan Güney Koreli stoper Kim Min Jae'nin alternatifini Brezilya'da buldu.

Brezilya basınından Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

MADDİ DETAYLARI PAYLAŞTI

Söz konusu haberde, sarı lacivertli takımın 29 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Flamengo'ya iki eşit taksitle toplam 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin 2.8 milyon Euro'luk bonservis bedelinin ilk yarısını transferden hemen sonra, kalan yarısını ise Ocak 2023'te ödeyecek.

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İSTANBUL'A GELECEK

Fenerbahçe ve Flamengo arasında bugün evrak işlerinin tamamlanması ve transferin kulüpler arasında resmiyet kazanması bekleniyor. Gustavo Henrique ve temsilcisi ise transferin kulüp ayağının resmiyet kazanmasının ardından Fenerbahçe ile sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a gelecek.

JORGE JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan Gustavo Henrique'nin transferi için menajeriyle video konferans yöntemiyle görüşülmüştü. Yapılan görüşmeler olumlu neticelenince transfer imza aşamasına geldi.

ANTRENMANDA YOK, MAÇA ÇIKMAYACAK

Fenerbahçe'ye imza atmak için geri sayıma geçtiği kaydedilen Gustavo Henrique, Flamengo'nun son antrenmanına çıkmadı ve bugün oynanacak Avai maçının kadrosuna alınmadı.

İLK KEZ ÜLKESİNİN DIŞINA ÇIKIYOR

1.96 boyundaki stoper, kariyerinde ilk kez ülkesinin dışına çıkacak. Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Gustavo Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.

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NAPOLI'DEN KIM MIN JAE AÇIKLAMASI

Serie A ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kısa süre içerisinde transferi bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Laurentiis, "Kim Min Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz. Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GİDİYOR

CalcioNapoli24’ün haberine göre Güney Koreli stoper, Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi oyuncunun sözleşmesinde yer alan 19.5 milyon Euro’luk satın alma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirecek. Kim Min-Jae’nin bugün İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve yarın da sözleşme imzalaması bekleniyor.

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40 MİLYON EURO OLACAK

Napoli, 40 milyon Euro’ya Chelsea’ye sattığı Kalidou Koulibaly’nin yerine alacağı Kim’in serbest kalma bedelini 40 milyon Euro olarak belirleyecek. Kim, sözleşmenin ikinci sezonunda bu parayı getirdiği takdirde serbest kalacak.

GÖNDERİLMEK İSTENİRKEN CAN SİMİDİ OLDU

Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Marcel Tisserand kurtarıcı oldu. Sarı lacivertli takımda satılması planlanan ancak Min Jae Kim’in ayrılmasının ardından teknik heyet tarafından UEFA listesine eklenen Tisserand, Serdar Aziz’in sakatlanmasıyla Dinamo Kiev karşısında adeta can simidi oldu,

45 dakikalık performansıyla göz dolduran Demokratik Kongolu stoper savunma aksiyonlarında kusursuza yakın bir performans sergiledi.

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SATIŞ PLANI ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI

Kasığında ağrıları olan Serdar Aziz, Dinamo Kiev ile oynanan rövanş maçında da forma giyemeyecek. Bu nedenle rövanşta da Tisserand, Attila Szalai’nin stoperdeki partneri olacak. Udinese’nin transfer etmek istediği Tisserand’ın da alternatif olarak kadroda tutulması gündemde.

SERDAR AZİZ 8 MAÇ KAÇIRACAK

En az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Serdar Aziz, Süper Lig’in ilk 3 haftasını kaçıracak. Ayrıca Kiev rövanşı ile Fenerbahçe yoluna devam ederse Devler Ligi’nde 3. ön eleme ve play-off maçlarında da görev alamayacak.

JORGE JESUS'UN STOPER JOKERİ

Serdar Aziz’in sakatlanmasının ardından Jorge Jesus, Szalai’nin yanında Tisserand’ı görevlendirirken bu bölge için Willian Arao da stoper için joker olarak düşünüyor.

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Flamengo’yu çalıştırdığı dönemde Arao’yu 7 maçta stoper mevkiinde oynatan Jesus, zorda kalırsa Fenerbahçe’de de aynı denemeyi yapabilir.

Brezilyalı futbolcu da en iyi olduğu pozisyonun ön libero olmasına karşın savunmada da sıkıntı çekmediğini belirtirken “Stoperde de oynayabilirim, stoperde de kendimi rahat hissediyorum” demişti.