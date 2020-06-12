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Haber Giriş: 12.06.2020 - 21:20,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe-Kayserispor maçında Ozan Tufan kırmızı kart gördü!

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Son Dakika | Fenerbahçe-Kayserispor maçında Ozan Tufan kırmızı kart gördü!
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan, 12. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

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  • Fenerbahçe - Kayserispor maçından fotoğraflar
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçından fotoğraflar
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçından fotoğraflar
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Fenerbahçe-Kayserispor karşılşmasının 12. dakikasında kırmızı kart çıktı.

Hakem ilk önce sarı kart gösterdiği pozisyondan sonra VAR'dan izleyerek kararını değiştirip kartını kırmızıya çevirdi. Bu kararla birlikte milli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanancak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İTİRAZ

Emre Belözoğlu kenardan bu karara uzun süre itiraz etti ve Ozan Tufan'ın hareketi bilerek yapmadığını anlattı.

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