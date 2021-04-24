Son dakika: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın son maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

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