Son Dakika: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Mauricio Lemos'un büyük talihsizliği

Spor Arena Detay - Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla Las Palmas'tan kadrosuna kattığı Mauricio Lemos, istenilen performansı gösteremezken formayı Serdar Aziz'e kaptırmıştı.

Geçen sezonun başlarında Teknik Direktör Erol Bulut'un 11'de yer verdiği Uruguaylı savunmacı, özellikle yaptığı hamlelerde eleştirisi konusu olmuş ve yedek kulübesine çekilmişti.

Yaptığı zamansız müdahaleler nedeniyle geçen sezon 10 maçta forma şansı bulan ve bu maçlarda yaptırdığı penaltıların yanı sıra gördüğü kırmızı kartlarla da olay olan Lemos, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Geçen sezon oynadığı maçlarda 2 kez penaltıya sebebiyet veren, 2 kez de kırmızı kart görerek takımını eksik bırakan 25 yaşındaki savunmacı, Kasımpaşa ile oynanan maçta yine penaltı yaptırdı.

Müsabakanın 39. dakikasında Fenerbahçe'nin 2-0 öne götürdüğü karşılaşmada Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan'a ceza sahasında müdahalede bulunan Lemos, rakibini düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

Yusuf Erdoğan'ın sırtının kaleye dönük olduğu pozisyonda yaptığı müdahaleyle penaltıya neden olan Lemos, hakeme itiraz etse de karar değişmedi ve Kasımpaşa skoru 2-1'e getirdi.

Mauricio Lemos, sarı lacivertli formayla üçüncü penaltısını yaparken sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Penaltı pozisyonu dışında maçta iyi bir görüntü çizen Lemos'a, bazı sarı lacivertli taraftarlar ise sahip çıktı.

GEÇEN SEZON STOPERLER ZİRVEDEYDİ

Geçen yılın aralık ayına kadar Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran bir takım yoktu. Sarı lacivertlilerde Mauricio Lemos, Tisserand ve Serdar Aziz 2'şer penaltı yaptırmıştı.