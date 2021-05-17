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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe, Karagümrüklü Lucas Biglia'yı transfer etmek için girişimlere başladı
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Futbol
Haber Giriş: 17.05.2021 - 00:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe, Karagümrüklü Lucas Biglia'yı transfer etmek için girişimlere başladı

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Son Dakika: Fenerbahçe, Karagümrüklü Lucas Biglia'yı transfer etmek için girişimlere başladı

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Lucas Biglia'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük'ün sezon başında Milan'dan kadrosuna kattığı Arjantinli Biglia'yı transfer etmek istiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre yeni sezon transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ilk isim olarak Lucas Biglia'yı listesine aldı.

Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Arjantinli orta saha, 35 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht forması giyen Biglia’nın, Fatih Karagümrük ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Karagümrük, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Karagümrüklü Lucas Bigliayı transfer etmek için girişimlere başladı

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