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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan taraftara gönderme!
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Futbol
Haber Giriş: 04.07.2020 - 23:21,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan taraftara gönderme!

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Son Dakika | Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan taraftara gönderme!
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Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kritik kurtarışlar yapan kaleci Altay Bayındır maç sonu açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Kalan maçları kazanmamız gerekiyor. Biz Fenerbahçe'yiz. Bu galibiyeti daha farklı da sonuçlandırabilirdik ama olmadı. Mücadelemizi asla bırakmadan devam edeceğiz. Bugün kazandığımız için mutluyuz. İnşallah Gençlerbirliği maçını da kazanırız.

"ÖNÜNÜZDE FARKLI STOPERLERLE OYNAMAK..."

Bir takım bir sezonu aynı savunma hattıyla bitiriyor. Oyuncular birbirleriyle iletişim halinde oluyor. Bizde maalesef sezon başındaki düşünceleri ilerleyen safhalara taşıyamadık. Farklı oyuncular stoper oynadı. Mevkisinin oyuncusu olmayan oyuncular stoper oynadı. Onlara da suç bulamazsınız. Artık buralara geldik ve önümüze bakacağız. Önümüzdeki sene daha iyi bir Fenerbahçe olacak sahada. Yolumuza çalışarak devam edeceğiz.

TARAFTARA GÖNDERME

Taraftarsız oynamak kötü. Bu akşam benim için yapılan güzel yorumlara teşekkür ederim. Onları özlüyoruz ama bir hafta iyi bir hafta kötü yorum olmaz. Biz de futbolcuyuz ama duygularımız var. İnşallah ilerleyen zamanda daha iyi oluruz.

Son Dakika | Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındırdan taraftara gönderme

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