Son dakika: Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ameliyat oldu!

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi.



Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz.

SEZONU KAPATTI, EURO 2020 ZOR...

Bu sezon yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Altay Bayındır'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Süper Lig'de sezonu kapatan genç kalecinin EURO 2020'de de oynaması zor gözüküyor.

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın koruması bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 32 maçta Fenerbahçe kalesini koruyan 23 yaşındaki kaleci, 10 maçta kalesini gole kapatmıştı.

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