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Haber Giriş: 09.11.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır A Milli Takım'da!

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Son Dakika | Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır A Milli Takım'da!
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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Gökhan Akkan'ın tıbbi sebeplerden ötürü kadrodan çıkarılmasının ardından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Öte yandan Abdulkadir Ömür de aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dâhil edildi. 

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Son Dakika | Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır A Milli Takımda

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