Son Dakika | Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır A Milli Takım'da!
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Gökhan Akkan'ın tıbbi sebeplerden ötürü kadrodan çıkarılmasının ardından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Öte yandan Abdulkadir Ömür de aday kadrodan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dâhil edildi.
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