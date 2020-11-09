Son Dakika | Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır A Milli Takım'da!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.



Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dâhil edildi.

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