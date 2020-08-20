Son Dakika | Fenerbahçe Jose Sosa'dan sonra Bakasetas'ı da bitiriyor!

Yunan basınından Sport24'ün haberine göre, uzun süren görüşmeler sonrasında Fenerbahçe ve Alanyaspor pazarlıklarda son aşamaya geldi, anlaşmaya yakınlaştı.

DJALMA DA TRANSFERİ AÇIKLADI

Öte yandan Alanyaspor'un eski oyuncularından Djalma Campos da Bakasetas'ın transfer yapacağını duyduğunu belirtti.

33 yaşındaki Angolalı futbolcu konuyla ilgili; "Bakasetas harika bir yıl geçirdi. Sadece 1 ya da 2 maç kaçırdı. Şu anda duyduğuma göre bir transfer yapacak, ona iyi şanslar diliyorum. Alanya'da hem Erol Bulut'un, hem de kulübün ona büyük güveni vardı." ifadelerini kullandı.

EROL BULUT İLE ZİRVE YAPTI

Bakasetas, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da teknik direktörlüğü yapan Erol Bulut ile zirve yaptı.

34 lig maçının tamamında forma giyen Yunan orta saha, 10 gol, 5 asistlik lig performansıyla sezona damga vurdu. AEK'dan 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bakasetas, İtalyan kulüplerinin radarına da girdi. (Sporx)

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