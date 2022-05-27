Son dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'ta mutlu sona ulaştı! Haftaya İstanbul'da olacak

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Uzun zamandır yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de 2021-22 sezonuna Vitor Pereira ile başlayan ancak art arda alınan başarısız sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcının görevine son veren sarı lacivertliler, takımı efsanelerinden İsmail Kartal'a teslim etmişti.

İsmail Kartal'la yeniden kendini bulan sarı lacivertliler, ligde yükselişe geçerken son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyerek büyük bir başarıya imza attı.

YÖNETİMİ İKİLEMDE BIRAKTI

Süper Lig'de İsmail Kartal yönetimine son 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 73 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazanırken başarıdaki en büyük pay sahibi 61 yaşındaki teknik adam oldu.

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Sezon sonuna kadar göreve gelen Kartal, başarılı performansı ve oyuncularla olan iletişimiyle taraftarın sevgisini kazanırken yönetimi de ikilemde bıraktı.

İSMAİL KARTAL'A TEŞEKKÜR

Gelecek sezon için Löw, Jorge Jesus gibi isimlerle görüşen sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Kartal'ın katkısını "İsmail Kartal'ı konuşalım önce... İsmail Hoca göreve gelirken para pul konuşmadı, kayıtsız şartsız geldi. Gelecek sezon için dünya çapında üst düzey bir hoca aradığımızı biliyordu. İsmail Hoca bir saniye aksamadı, demotive olmadı. Takımı ayağa kaldırdı. İsmail Kartal şapka çıkarılacak iş yaptı. Ben kendi açımdan kendisine müteşekkirim. 17-18 haftalık performansı nedeniyle kendisine ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." sözleriyle dile getirmişti.

"PAZARTESİ GÜNÜ KADAR..."

Sözlerini sürdüren Ali Koç, "Geldiğimiz noktada artı eksi her şeyi değerlendirmemiz lazım. Baskı az iken tek kulvarda mücadele etmek başka. Bizim şu an çalışabileceğimiz iki isim var. Biri doğal olarak İsmail Kartal. Diğeri de Jorge Jesus. Biz kimi seçersek seçelim, bizim taraftarımız yine mutsuz olacak. Acelemiz yok. Pazartesiye kadar açıklayacağız." açıklamasını yaparken Jorge Jesus'ta karar kılındı.

ANLAŞMA TAMAM, HAFTAYA GELİYOR

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı.

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Portekizli teknik adam, gelecek hafta İstanbul'a gelecek ve sarı lacivertlilere resmi imzayı atacak.

"4-5 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Portekizli teknik adamın 2.5 aydır takımı incelediğini kaydeden Koç, "Jorge Jesus ile sadece Yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. Jorge Jesus ile anlaşmadık. Joachim Löw'e de gittik görüştük. Karar veremedi, hocalığa dönüp dönememe konusunda karar vermedi. 4-5 transfer yapabiliriz. İsmail Hoca zaten kadroyu ezbere biliyor. Jorge Jesus da 2,5 aydır takımı inceliyor." sözleriyle 4-5 transfer yapabileceklerinin sinyalini vermişti.

JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

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Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonluklar yaşayan Jesus, lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.