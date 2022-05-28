Son dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus ve Dimitris Itoudis’i duyurmaya hazırlanıyor

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Basketbol yarı finalinde Darüşşafaka’yla seride 1-1’e gelen Fenerbahçe Beko, teknik ve oyuncu kadrosundaki çok sayıda belirsizlikle boğuşarak final bileti ararken, sezonu kapatan futbol takımının yeni patronu pazartesi açıklanacağı için camiayı 2 önemli branşta büyük bir heyecan sardı.

Taraftarlar futbol takımının yeni teknik patronu olarak Jorge Jesus’un resmen ilan edilmesini beklerken, basketbolda yolların ayrılmasına kesin gözle bakılan başantrenör Aleksandar Djordevic’in yerine Obradovic’in eski öğrencisi CSKA Başantrenörü Dimitris İtoudis’in geleceği konuşuluyor.

DJORDEViC’E VEDA EDiLiYOR

Başkan Ali Koç’un Vesely ve De Colo’nun geleceğiyle alakalı “İkisinin de kontratı bitiyor, kalıp kalmayacaklarına yeni hoca karar verecek” açıklamasıyla, önümüzdeki yıl, Djordevic’le yola devam edilmeyeceği net olarak anlaşılmıştı.

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Başkanın bu sözleri İtoudis iddialarını da kuvvetlendirdi. Daha önce ülkemizde Banvit’i de çalıştıran Yunan koç, 2014’te başına geçtiği CSKA ile 2’si EuroLegaue olmak üzere 17 şampiyonluk yaşadı.

iKiSi DE KUPA CANAVARI

Portekiz’de en popüler teknik direktörlerinden biri olan Jesus da kariyeri boyunca 17 farklı takımla çalışırken, 3 farklı ülkede toplamda 16 kupa kaldırdı. Potada final şansı sürse de bu sezon özelikle futbolda beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe 2022-23 sezonuna dünyanın en kariyerli 2 teknik adamı ilerek girerek özlenen başarıları camiaya yaşatmak istiyor.

JESUS’UN 16 KUPASI VAR

· Braga İntertoto 2008

· Benfica 3 Primeira Lig, 5 Lig Kupası, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası

· Sporting 1 Lig Kupası, 1 Portekiz Süper Kupa

· Al-Hilal 1 S.Arabistan S. Kupası

· Flamengo 1 Libertadores Kupası, 1 Recopa Sudamericana

DİMİTRİS İTOUDİS 17 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

· 2 EuroLeague (2016, 2019)

· 5 Rusya Ligi (2015-2019)

· 5 VTB Birleşik Ligi (2015–2019)

· 5 Gomelsky Kupası (2015–2016, 2018–2020)