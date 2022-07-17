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Son dakika: Fenerbahçe, Joao Pedro'nun transferini bitirdi! Transferini maliyeti belli oldu

#Joao Pedro#Transfer#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçe, Joao Pedronun transferini bitirdi Transferini maliyeti belli oldu

Yeni transferlerini peş peşe açıklayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.

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Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için hamlelerini art arda açıklayan Fenerbahçe, Galatasaray ile de ismi anılan Joao Pedro'nun transferini bitirdi.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin girdiği transfer yarışında kazanan sarı lacivertli ekip oldu.

Fenerbahçe, Cagliari forması giyen Joao Pedro'nun transferini bitirdi.

Sarı lacivertli ekip, Cagliari'ye 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Tecrübeli futbolcu ise Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro maaş kazanacak. Joao Pedro'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek, sağlık kontrollerinden geçmesi ve Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Joao Pedro geçen sezon 39 maça çıkıp, 13 gol, 4 asistle oynamıştı. Cagliari'nin küme düşmesi sonrasında yıldız isim takımdan ayrılmak istiyordu.

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MENAJERİ İSTANBUL'DA

Tecrübeli oyuncunun menajeri ve avukatı İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, sözleşme detaylarını konuşmak için pazar günü oyuncunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmeler neticesinde uzlaşma sağlanırken oyuncunun kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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GALATASARAY'A TRANSFERİNDE MENAJERİN İSTEĞİ KRİZE SEBEP OLMUŞTU

Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Joao Pedro için oyuncu ve kulübü Cagliari ile anlaşmış ancak menajerinin istediği komisyon ücreti sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.

Cagliari ile 4.2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Galatasaray'da Sportif AŞ başkan vekili Erden Timur, oyuncunun menajerinin 700 bin Euro komisyon yerine 2.6 milyon Euro istemesi sebebiyle masada kalktı.

Timur'un Pedro'nun menajerine; "Bu doğru ve etik değil. Kabul ediyorsanız daha önce anlaştığımız rakamı ödeyeceğiz" diyerek masadan kalktığı iddia edildi.

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#Joao Pedro#Transfer#Fenerbahçe

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