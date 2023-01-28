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Son dakika: Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’nin transferini açıkladı! İşte geliş tarihi

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#Transfer#Fenerbahçe#Jayden Quinn Oosterwolde
Son dakika: Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’nin transferini açıkladı İşte geliş tarihi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 23:54

Fenerbahçe, Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Jayden Oosterwolde’nin transferini için Parma ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir." denildi.

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KISA SÜREDE KENDİNİ GÖSTERDİ

Hollanda’da Twente Kulübü’nün altyapısından yetişen Oosterwolde de kısa sürede büyük gelişme kaydetti. Geçen yılın ocak ayında kiralık gittiği Parma tarafından temmuz ayında bonservisi 3 milyon Euro’ya alınan Oosterwolde, bu sezon 19 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.

YABANCI SINIRINA TAKILMIYOR

transfer söylentilerinin başladığı ocak ayının ilk haftasından itibaren Fenerbahçe Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarını takibe başlayarak bu anlaşmayı ne kadar çok istediğini gösteren 21 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Oosterwolde, TFF’nin 21 yaş altı yabancı oyuncu kriterine uyduğu için yabancı sınırına takılmadan direkt A takım listesine yazılabilecek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Jayden Quinn Oosterwolde

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