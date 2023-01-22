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Son dakika: Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini bitirmeye yakın!

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#Transfer#Jayden Oosterwolde#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini bitirmeye yakın
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 07:00

Sarı lacivertliler, uzun süredir uğraştıkları transferi bitirme aşamasına geldi. Jayden Oosterwolde’yi aynı zamanda ‘geleceğe yatırım’ olarak gören Fenerbahçe, genç oyuncuyu oynatıp tıpkı Eljif Elmas örneğinde olduğu gibi gelecekte ciddi paralar karşılığında Avrupa kulüplerine satmayı planlıyor.

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Teknik direktör Jorge Jesus’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Çaykur Rizespor maçından sonra açık biçimde dile getirdiği sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Jayden Oosterwolde’de adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Listenin ilk sırasında yer alan Hollandalı futbolcunun kulübü Parma ile görüşmelerin hızlandığı ve transferin bitme noktasına geldiği öğrenildi. Oosterwolde henüz 21 yaşında olduğu için Süper Lig’de uygulanan yabancı sınırlamasına da takılmayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kurala göre kulüpler, 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp A takım listesine yazabiliyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2 milyon Euro olan Oosterwolde 26 Nisan 2001 doğumlu olduğu için Süper Lig’de hemen oynayabilecek. F.Bahçe’nin bu oyuncuda ısrar etmesinin bir başka sebebi ise gelecek vadeden bir futbolcu olması.

 

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PARMA 3 MİLYON EURO’YA ALMIŞTI

Bilindiği üzere sarı acivertli kulüp, Eljif Elmas’la başlayıp, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Attila Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek ve İsak Vural gibi genç oyunculara yatırım yapmış ve son derece olumlu geri dönüşler almıştı. Hollanda’da Twente Kulübü’nün altyapısından yetişen Oosterwolde de kısa sürede büyük gelişme kaydetti. Geçen yılın ocak ayında kiralık gittiği Parma tarafından temmuz ayında bonservisi 3 milyon Euro’ya alınan Oosterwolde, bu sezon 19 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.

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#Transfer#Jayden Oosterwolde#Fenerbahçe

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