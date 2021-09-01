Son Dakika: Fenerbahçe istiyordu ama Everton kaptı! Resmen...

Spor Arena Dış Haberler - Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan forvet oyuncusu Salomon Rondon, Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu.

Everton, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Rondon, "Everton gibi zengin geçmişi olan bir kulübün renkleri için mücadele edecek olmaktan dolayı gururluyum. Formayı giymek ve oyun anlayışımı değiştiren teknik direktör Rafael Benitez ile yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Salomon Rondon, Alexander Sörloth'un İspanyol kulübü Real Sociedad'a transfer olmasının ardından Fenerbahçe'nin gündemine girmişti.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...