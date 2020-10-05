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Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe istedi, Bayern Münih bitirdi!

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Juventus forması giyen Douglas Costa, Bayern Münih'e dönüyor. Bir dönem ismi Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcu, bugün Bavyera temsilcisine imza atacak.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Spor Arena Dış Haberler | Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Juventus forması giyen eski oyuncusu Douglas Costa'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, günün ilerleyen saatlerini kendisini Bayern Münih'e geçici olarak bağlayacak mukaveleye imza atacak.

Öte yandan Juventus, Douglas Costa transferinin resmiyet kazanmasının ardından Fiorentina forması giyen Federico Chiesa'yı renklerine bağlayacak.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

30 yaşındaki deneyimli futbolcunun ismi, transfer dönemi boyunca Manchester United, Wolverhampton ve Fenerbahçe ile anılmştı.

Yıllık 6 milyon avroluk maaşı sebebiyle Douglas Costa'yı kiralamaya sıcak bakan Juventus ile Fenerbahçe'nin masaya oturduğu iddia edilmişti.

Sarı lacivertli yönetimin, Brezilyalı oyuncunun şartlarını sorduğu öne sürülmüştü.

 

Son Dakika | Fenerbahçe istedi, Bayern Münih bitirdi

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