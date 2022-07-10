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Son Dakika: Fenerbahçe ısrarını sürdürüyor! Willian Arao'nun maaşı ne kadar olacak?

#Transfer#Willian Arao#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçe ısrarını sürdürüyor Willian Araonun maaşı ne kadar olacak

Flamengo Başkan Yardımcısı Braz'ın, "Fenerbahçe'den resmi teklif aldık" dediği Willian Arao'dan müjdeli haber geldi. Kanarya'nın, Brezilya ekibiyle yaklaşık 3.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe 'nin gündemine son olarak, Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Willian Arao gelmişti.

Brezilya kulübünün başkan yardımcısı Marcos Braz, "Fenerbahçe’nin resmi teklifini aldık. Arao ve menaceriyle de konuştuk. Teklifi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 6 numara pozisyonu için Jorge Jesus'un yakından tanıdığı isimlerden biri olan Arao'nun transferiyle ilgili müjdeli bir haber geldi.

1.5 milyon Euro maaş...

Fanatik'in haberine göre; sözleşmesi 2023 yılı sonunda bitecek 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için iki kulüp arasında sıkı bir pazarlık yaşandı. İlk başta Kırmızı- Siyahlılar, kapıyı 5 milyon Euro bonservis talebiyle açtı. Alınan bilgiye göre yapılan yoğun görüşmeler sonucunda bonuslarla birlikte tarafların, yaklaşık 3.5 milyon Euro üzerinden anlaşmaya vardıkları bilgisine ulaşıldı.

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Son detayların da çözülmesinin ardından yıllık 1.5 milyon Euro maaş verileceği öğrenilen Arao'nun, yakında resmi imzayı atmak için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Arao'nun Künyesi

Doğum Tarihi: 12.03.1992

Doğum Yeri: Sao Paulo

Ülkesi: Brezillya

Yaşı: 30, Boyu: 1.81 cm

Kilo: 75 kg

Mevkii: Orta saha

Kulübü: Flamengo

Oynadığı takımlar: Corinthians, Portuguesa, A.Goianiense, Chapecoense, Botafogo

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Willian Arao#Fenerbahçe

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