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Son Dakika | Fenerbahçe İsmail Yüksek'in lisansını çıkardı
Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği ve Balıkesirspor'a kiralık gönderdiği genç oyuncusu İsmail Yüksek'in lisansını çıkardı.
Fenerbahçe, genç oyuncusu İsmail Yüksek'in lisansını çıkardı.
Sezon başında transfer edilen İsmail, Balıkesirspor'a kiralık olarak gönderilmiş, geçtiğimiz günlerde ise geri çağrılmıştı.
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