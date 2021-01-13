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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe İsmail Yüksek'in lisansını çıkardı
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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe İsmail Yüksek'in lisansını çıkardı

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Son Dakika | Fenerbahçe İsmail Yüksek'in lisansını çıkardı
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Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği ve Balıkesirspor'a kiralık gönderdiği genç oyuncusu İsmail Yüksek'in lisansını çıkardı.

Fenerbahçe, genç oyuncusu İsmail Yüksek'in lisansını çıkardı.

Sezon başında transfer edilen İsmail, Balıkesirspor'a kiralık olarak gönderilmiş, geçtiğimiz günlerde ise geri çağrılmıştı.

Son Dakika | Fenerbahçe İsmail Yüksekin lisansını çıkardı

 

Son Dakika | Fenerbahçe İsmail Yüksekin lisansını çıkardı

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