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Son Dakika: Fenerbahçe İsak Vural'ı resmen açıkladı! Transfer Haberleri

#Fenerbahçe#İsak Vural#Fenerbahçe Transfer

Fenerbahçe, 2006 doğumlu İsak Vural'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, genç yaşta tüm dikkatleri üzerine çeken 2006 doğumlu İsak Vural'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kariyerine İsveç takımı Hammarby'de başlayan ve Fenerbahçe taraftarı olan İsak Vural gönül verdiği takımla anlaşmaya vardı. 16 yaşındaki oyuncu, direkt Fenerbahçe A Takımı'nda görev alacak.

Sarı lacivertli kulüp tarafından sosyal medyada yapılan paylaşım şöyle;

Son olarak Benfica'da forma giyen, top hakimiyeti ve fiziğiyle 10 yaşındayken Barcelona tarafından transfer edilen İsak Vural, ailesi İspanya'ya getirilmediği için buradan ayrılmıştı. Devamındaki süreçte oyuncu Portekiz'e gitme kararı aldı. Fenerbahçe bir süredir Benfica'da forma giyen oyuncunun ailesiyle uzun süren görüşmeler sonunda anlaşma sağladı.

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YILDIZ ADAYI iSAK’A LiSANS ÇIKARILDI

Benfica’dan yeni yıldız adayı olarak Fenerbahçe’ye transfer edilen 15 yaşındaki Isak Vural‘ın amatör lisansı dün çıkarıldı.

Türk baba be İsveçli annenin çocuğu olan İsak’ın Arda Güler’in ardından kulübün gelecekteki en önemli isimlerden biri olması bekleniyor.

Son Dakika: Fenerbahçe İsak Vuralı resmen açıkladı Transfer Haberleri

Fenerbahçe, Arda Güler ile seri peşinde

Deplasmanda Giresunspor’u evinde de Hatayspor’u yenerek 2 maç üst üste kazanan Fenerbahçe, bugün ligin flaş ekibi Kasımpaşa karşısına 3’te 3 yapıp tek hedef haline gelen lig ikinciliği yarışında avantaj yakalamak için çıkacak. Slavia Prag maçında ayağına aldığı darbeyle sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, Novak, Gustavo’dan yoksun olarak sahaya çıkacak Fenerbahçe’de bel ağrıları devam eden Mesut Özil’in oynaması da zor gözüküyor. Ferdi ve Novak’ın yokluğunda sol bekte Çağtay Kurukalıp‘ın mı oynayacağı yoksa zaman zaman sol bekte oynayan Szalai’ye mi görev verileceği maç günü netleşecek.

İrfan Can Kahveci ceza sınırında

Hatayspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan ve Fenerbahçe tarihinde en genç ilk 11 oynayan futbolcu olan 16 yaşındaki Arda Güler’in bugün de ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Hatayspor ve Slavia Prag maçlarındaki futboluyla Türkiye’nin gündemine oturan genç yıldız adayının bugün Crespo ve Miha Zajc ikilisinin önünde serbest olarak görev alacağı öğrenildi. Fenerbahçe’de sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci kart ceza sınırında.. Yıldız oyuncu bugünkü maçta sarı kart görürse haftaya Ülker Stadı’nda oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak.

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Son Dakika: Fenerbahçe İsak Vuralı resmen açıkladı Transfer Haberleri

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#Fenerbahçe#İsak Vural#Fenerbahçe Transfer

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