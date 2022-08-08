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Son Dakika: Fenerbahçe ilk teklifi reddetti! Szalai giderse yerine o gelecek...

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#Transfer#Fenerbahçe#Szalai
Son Dakika: Fenerbahçe ilk teklifi reddetti Szalai giderse yerine o gelecek...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 10:44

West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı 10 milyon Euro’luk teklife Fenerbahçe olumsuz yanıt verdi. Fiyat artar, oyuncu giderse yerine aday Nino.

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Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili önümüzdeki hafta yeni transfer gelişmeleri yaşanabilir. Menajerinin İtalya ve Almanya'dan görüşmeler yaptığı Szalai için yeni talip İngiliz takımı West Ham United oldu.

Sabah'ın haberine göre; Ada ekibi, 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu 24 yaşındaki stoper için Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt aldı. Kim Min-Jae'nin kaybının ardından Szalai'yi bırakmamak için elinden geleni yapan yönetim, 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.

Ayrılık yaşanırsa yerine alınacak isim Fluminense forması giyen Nino.

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#Transfer#Fenerbahçe#Szalai

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