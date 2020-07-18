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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe ile ismi geçen Jorge Jesus Benfica'ya imza attı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 11:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe ile ismi geçen Jorge Jesus Benfica'ya imza attı!

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Son Dakika | Fenerbahçe ile ismi geçen Jorge Jesus Benfica'ya imza attı!
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Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran 65 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Daha önce 2009-2015 yılları arasında Benfica'yı çalıştıran Jesus, takımı 3 kez lig şampiyonluğuna taşımıştı. Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes takımlarında görev yapan Portekizli çalıştırıcı, 2019 yılında Flamengo'nun başına geçmişti.

Jorge Jesus'un ismi Fenerbahçe için de geçmişti.

Son Dakika | Fenerbahçe ile ismi geçen Jorge Jesus Benficaya imza attı

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