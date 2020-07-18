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Son Dakika | Fenerbahçe ile ismi geçen Joırge Jesus Benfica'ya imza attı!
Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirileceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran 65 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Daha önce 2009-2015 yılları arasında Benfica'yı çalıştıran Jesus, takımı 3 kez lig şampiyonluğuna taşımıştı. Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes takımlarında görev yapan Portekizli çalıştırıcı, 2019 yılında Flamengo'nun başına geçmişti.
Jorge Jesus'un ismi Fenerbahçe için de geçmişti.
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