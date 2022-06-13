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Son dakika: Fenerbahçe ile ismi anılan Marcelo'dan Türkiye'ye transfer cevabı! Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti...

#Marcelo#Fenerbahçe#Transfer
Son dakika: Fenerbahçe ile ismi anılan Marcelodan Türkiyeye transfer cevabı Real Madride gözyaşlarıyla veda etti...

Real Madrid'de geçirdiği başarılarla dolu 15 sezonun ardından ayrılan Marcelo, basın toplantısında Türkiye'ye transferiyle ilgili soruya cevap verdi. Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olan Brezilyalı efsane, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

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15 sezonun ardından Real Madrid'den ayrılan Marcelo için veda töreni düzenlendi. Kulübe veda ederken duygusal anlar yaşayan Brezilyalı yıldız gözyaşlarını tutamadı.

Veda töreninde ilk olarak Real Madrid Başkanı Florentino Perez konuştu. Marcelo'nun kulübün efsaneleri arasında girdiğini söyleyen Perez; "Büyük kaptanımıza veda ediyoruz. Real Madrid tarihinin en çok şampiyonluk kazanan oyuncusunda bahsediyoruz. Marcelo, tüm hayallerini gerçekleştirdin. Hiç şüphesiz, futbol tarihinin en iyi beklerinden birisin. Sana ve ailene teşekkür ediyorum." dedi.

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MARCELO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Perez konuşurlen gözyaşlarını tutamayan Marcelo ise veda töreninde şu açıklamaları yaptı:

Takım arkadaşlarıma ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Her şeyden önemlisi bu kulübün perde arkasında çalışanlarına. Kendimi sadece futbol oynamaya adadım. Eşime teşekkür etmek istiyorum çünkü o, futbola başladığımdan bu yana hep yanımdaydı. Bugün neysem, hepsi onun sayesinde.

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Brezilya'dan ayrılırken aklımda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak vardı. Bugün buradan dünyanı en büyük kulübünde tarihin en çok şampiyonluğa sahip oyuncusu olarak ayrılıyorum. Raul'e de teşekkür etmek istiyorum. Hiç söylemediğim bir şey anlatacağım. Kulübe geldiğimde bana çok yardımcı oldu ve bana birçok konu da tavsiyede bulundu. Her zaman örnek aldığım bir insandın ve idolümdün.

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TÜRKİYE'DE Mİ OYNAYACAKSIN?

Basın toplanısı sırasında kariyerinin devamıyla ilgili sorulara yanıt veren Marcelo; "Seni gelecek sezon Türkiye'de mi izleyeceğiz?" şeklindeki soruya; "Bilmiyorum. Bir gelişme olursa Instagram hesabımdan mutlaka bildiririm." yanıtını verdi.

Futbolculuk kariyeri sonrasında teknik direktörlüğe sıcak bakmadığını da söyleyen Marcelo; "Kendimi bu görevde hiç göremiyorum. 4-3-3-, 3-5-2 gibi sistemler hakkında hiçbir zaman çok fazla bilgim olmadı. Hepinizin bildiği gibi farklı bir futbolcuydum. Antrenörlüğü deneyeceğimi sanmıyorum." dedi.

İSPANYA BASININDA FENERBAHÇE İDDİALARI VAR

Geçtiğimiz günlerde İspanya basınında Marcelo'nun yeni sezonde Fenerbahçe forması giyebileceğine ilişkin haberler çıkmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe ile ismi anılan Marcelodan Türkiyeye transfer cevabı Real Madride gözyaşlarıyla veda etti...

KULÜP TARİHİNİN EN ÇOK KUPA KAZANAN OYUNCUSU

Ocak 2007'de Fluminense'den 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e Transfer olan Marcelo, 25 kupayla Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.

Marcelo Real Madrid formasıyla 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 6 La Liga, 2 Kral Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa kazandı.

Real Madrid formasıyla 545 maça çıkan Brezilyalı sol bek, 38 gol atıp 103 asist yaptı.

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

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#Marcelo#Fenerbahçe#Transfer

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