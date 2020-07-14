Son Dakika | Fenerbahçe ile ismi anılan Dorukhan Toköz'den Beşiktaş paylaşımı
İsmi transfer için Fenerbahçe ile sıkça anılan Dorukhan Toköz, çıkan haberler sonrasında Instagram'dan bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ta 2020/21 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan ancak koronavirüs salgını sebebiyle uzatma görüşmelerinde aksaklıklar olan Dorukhan Toköz'ün ismi transferde Fenerbahçe için çok sık şekilde geçiyordu.
Dorukhan Toköz, bu haberler sonrası Instagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı.
Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada; "Dorukhan konusunda Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme yok. Dorukhan'ın Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı var ve çıkan haberlerin aslı yok." demişti.
Dorukhan Toköz'ün paylaşımı şu şekilde:
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