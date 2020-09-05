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Son Dakika | Fenerbahçe ile görüşen Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu
Erol Bulut öncesi Fenerbahçe'nin görüştüğü teknik adamlardan olan Nenad Bjelica, ülkesi Hırvatistan'ın NK Osijek takımında teknik direktörlük görevine getirildi.
Hırvatistan ekibi NK Osijek, 49 yaşındaki Nenad Bjelica ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Nenad Bjelica, Erol Bulut'u göreve getiren Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasındaydı.
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