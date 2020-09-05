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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe ile görüşen Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu
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Haber Giriş: 05.09.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe ile görüşen Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu

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Son Dakika | Fenerbahçe ile görüşen Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu
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Erol Bulut öncesi Fenerbahçe'nin görüştüğü teknik adamlardan olan Nenad Bjelica, ülkesi Hırvatistan'ın NK Osijek takımında teknik direktörlük görevine getirildi.

Hırvatistan ekibi NK Osijek, 49 yaşındaki Nenad Bjelica ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Nenad Bjelica, Erol Bulut'u göreve getiren Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasındaydı.

 

Son Dakika | Fenerbahçe ile görüşen Nenad Bjelicanın yeni takımı belli oldu

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