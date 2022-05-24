Son dakika: Fenerbahçe ile anılan Luis Suarez'den çarpıcı transfer açıklaması! "Herkesle görüşüyorum" | Transfer haberi

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Fenerbahçe ile de ismi geçen Uruguaylı golcü Luis Suarez, çok fazla teklif aldığını ve kimseye kapıları kapatmadığını açıkladı.

La Liga devi Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki golcü, kulüpte kalmak istemesine rağmen veda ettiğini açıklarken geleceği hakkında henüz net kararını vermediğini söyledi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK KATKI VERDİ

2020-21 sezonunda Barcelona'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Atletico Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu, başkent ekibiyle 1 şampiyonluk yaşarken attığı 21 golle takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.

Atletico ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma veda eden Suarez'in ismi Fenerbahçe ile anılırken Jorge Jesus'un sarı lacivertlilerin başına gelmesi durumunda Uruguaylı yıldızı getireceği iddia ediliyordu.

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Dün çıktığı canlı yayında transfer konusuna ilişkin gelen soruya yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iddiaları yalanlarken "Luis Suarez mi, Alexander Sörloth mu" sorusunda ise Norveçli golcüyü işaret etmişti.

"HERKESLE GÖRÜŞÜYORUM"

Cadena SER'e geleceğine ilişkin konuşan Luis Suarez ise henüz nerede oynayacağına karar vermediğini belirtirken "Nerede oynayacağıma henüz karar vermedim. Çok fazla teklif var. Kazanacağım parayı düşünmüyorum. En çok teklif aldığım yer Avrupa. Ayrıca Brezilya, Meksika ve Arjantin'den de teklifler var. Dürüst olmak gerekirse, aklımdaki rekabet seviyesi Avrupa'daki seviyeye uygun. Düşüncem Avrupa'da kalmaktan yana. Herkes ile görüşüyorum ve kimseye kapımı kapatmıyorum." sözleriyle birçok teklif aldığını açıkladı.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Dünya Kupası'nda görev almak istediğini ve doğru seçim yapması gerektiğini vurgulayan yıldız golcü, "Sakin olup çocukların okulu bitirmesini ve en doğru kararı vermeyi bekliyorum. İyi şartlarda rekabet edebilmek ve Dünya Kupası'nda oynayabilmek için doğru olanı yapacağım." dedi.

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"DEVAM ETMEK İSTERDİM"

Atletico Madrid'de devam etmek istediğini ancak kulübün sözleşme uzatmadığını kaydeden Suarez, "Atletico Madrid'de devam etmek isterdim. Çok mutluydum. Ancak böyle bir olasılık olmadı. Atletico'da devam etmeyeceğimi bana Rafa Alique (Kulübün İletişim Direktörü) vedamdan bir gün önce söyledi. Hiçbir şey bilmiyordum. 35 yaşındayım ve bir şeyler sezdim, şimdiden geleceğimi düşünüyordum." diye konuştu.

ALİ KOÇ, SUAREZ İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Canlı yayında transferlerle ilgili gelen sorulara yanıt veren Başkan Koç, Larin ve Suarez'le ilgilenmediklerini söylerken, "Cyle Larin ve diğer yabancı haberleri doğru değil. Luis Suarez ile yakından ve uzaktan ilgimiz yok. Kerim sabah akşam başımın etini 'Suarez' diye. Menajerler, medya ile piyasa yapıyor. Bazı haberler kasıtlı yapılıyor, 'Beceremediler' denilsin diye." ifadelerini kullanmıştı.

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KOÇ'TAN SÖRLOTH YANITI

Ali Koç, "Luis Suarez ve Alexander Sörloth, fiyatları aynı, şartları aynı. Hangisini istersiniz?" sorusuna ise "Açlığı ve yaşından dolayı Sörloth'u seçerim. Almanya'da istenilen gibi olmamış. Leipzig ile konuştuk. 12-16 Milyon Euro bonservisi var. Artık kiralık gitmek istemez." yanıtını verdi.

URUGUAY'DAN AVRUPA'YA

Profesyonel futbolculuk kariyerine Nacional'de başlayan Uruguaylı golcü, 2006 yılında Hollanda'nın Groningen takımına transfer olarak Avrupa'nın yolunu tuttu.

Groningen'de 1 sezon top koşturan Suarez, 15 gol atıp 7 de asist yaparak Ajax'ın dikkatini çekti. 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'ın kadrosuna kattığı Luis Suarez, Hollanda deviyle 159 maça çıkarken 111 gol ve 68 asistlik müthiş performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

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AJAX PERFORMANSI PREMIER LİG KAPISI AÇTI

4 sezon formasını giydiği Ajax'ta harikalar yaratan Suarez'e, 2011 yılında Premier Lig kapısı açıldı ve 26.5 milyon Euro bedelle Liverpool'a transfer oldu.

Liverpool'da da gollerini sürdüren Uruguaylı yıldız, 3.5 sezonda 82 gol ve 47 asistlik performansla göz kamaştırmaya devam etti.

BARÇA İLE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Premier Lig ekibinden 81.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutan Luis Suarez, Katalan ekibiyle başarıdan başarıya koştu.

Barcelona ile 283 maça çıkan Suarez, 195 gol ve 113 asistlik performansıyla kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.

Katalan devinde 5 sezon forma giyen Luis Suarez; 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 4 La Liga, 4 Kral Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.