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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe ile anılan Doğukan Sinik: "Emre Belözoğlu ile oynamak isterim"
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Futbol
Haber Giriş: 27.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe ile anılan Doğukan Sinik: "Emre Belözoğlu ile oynamak isterim"

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Son dakika | Fenerbahçe ile anılan Doğukan Sinik: "Emre Belözoğlu ile oynamak isterim"
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Adı Fenerbahçe ile anılan Antalyalı Doğukan Sinik, sarı lacivertli takıma gideceği yönünde çıkan haberleri değerlendirdi.

Antalyaspor’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusu Doğukan Sinik, Türkiye’de en beğendiği futbolcunun Emre Belözoğlu olduğunu söyledi.

21 yaşındaki oyuncu, “Emre Belözoğlu gibi bir futbolcuyla aynı ortamda bulunmak, aynı takımda oynamak isterim. O hangi takımda olursa olsun. Onun olduğu bir takımda o havayı solumak isterim. Çok büyük bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum Emre ağabeyi” derken, Fenerbahçe iddiaları için ise şunları söyledi: “Benim bir bilgim yok, kulübüm ilgileniyor bu tarz şeylerle. Zaman ne gösterecek, göreceğiz hep beraber. Zaten şu an koronavirüs var, transfer falan o tarz şeyler düşünemiyoruz. Ama hedeflerim arasında tabii ki Antalyaspor’a para kazandırıp gitmek var.”

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