Son Dakika | Fenerbahçe iki ayrılığı resmen açıkladı

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



"Fenerbahçe Beko oyuncularından Efe Ergi Tırpancı, 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Ormanspor’da forma giyecektir.

Erkek Basketbol Takımımızın bir diğer genç ismi Ekrem Sancaklı da 2020-21 sezonunun sonuna dek ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyesi’ne kiralanmıştır.

Bu anlaşmaların her iki sporcumuza da hayırlı olmasını diliyor, kariyerlerinin bu döneminde kendilerine başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"