Son Dakika | Fenerbahçe idmanında Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu detayı

Süleyman Arat / Spor Arena

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Çalışmalarını sürdüren F.Bahçe Cumartesi günü İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertli teknik heyet ve futbolcular maç öncesinde koronavirüs testinden geçti.

Erol Bulut, futbolcularla bizzat ilgileniyor antrenman çalışmalarında hatalı çalışan futbolcunun yanına gidip bizzat uyarıyor. Aurelio, Pantelis, Mehmet Yozgatlı'dan bilgi alıyor direktif veriyor

MİHA ZAJC VE NOVAK DÖNDÜ



Fenerbahçe'de ülkesinde bulunan Miha Zajc ve Filip Novak döndü. Miha Zajc ve Filip Novak bugün önce sağlık kontrollerinden geçecek, ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.

TESİS ÇALIŞANLARI TAKIM GELMEDEN ÖNCE KORONAVİRÜS TESTİNDEN GEÇECEK



Serkan Acar Resort&Sport Topuk Yaylası Tesisleri, Fenerbahçe için hazırlanıyor. Sarı lacivertli takımın kamp yapacağı tesislerde teknik heyet ve futbolcuların kalacağı odalar, masaj, fizyoterapi ve sağlık odaları dezenfekte edildi. Tesis çalışanları da takım gelmeden önce koronavirüs testinden geçirilecek.

—————————

EN HIZLISI OZAN TUFAN



F.Bahçe’de önceki gün yapılan hız testinde Ozan Tufan ilk sırada yer aldı. Ozan Tufan’ın yapılan ölçümlerde vücut yağ oranı da ideal seviyede olduğu, başarılı oyuncunun kilo fazlasının olmadığı belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU TESİSLERDE AMA...

Emre Belözoğlu'nun tesislerde olduğu öğrenilirken tecrübeli isim bugünkü idmanda görüntü vermedi.

SADIK ÇİFTPINAR YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR



Geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Sadık Çiftpınar antrenmanın en hırslı isimlerinden. Ağır sakatlığının izlerini tamamen üzerinden atan Sadık Çiftpınar yeni sezonda takım kadrosunda yer almak istiyor.

VEDAT MURİQİ NEŞESİ



Antrenmanlarda oldukça neşeli görülen Kosovalı golcü, sağlık ekibine su kovasındaki süngeri fırlattı.

GÖKHAN VE CANER AYRILMIYOR

Gökhan Gönül ve Caner Erkin ayrılmıyor. Yıllar sonra Samandıra'ya dönen ikili antrenmanlarda da yapışık kardeşler gibi hiç ayrılmıyorlar ve birlikte çalışıyorlar

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!