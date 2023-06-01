Son Dakika: Fenerbahçe için Vincenzo Montella iddiası!

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella için Fenerbahçe iddiası geldi.

Sport Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Vincenzo Montella'ya teklif yaptı.

İtalyan teknik adamın Türkiye'de kalacağı ancak yeni bir deneyim için Adana Demirspor'dan ayrılmaya hazır olduğu ileri sürüldü.

Ayrıca Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak'ın, Montella'yı tutmak istediği ve yüksek bir teklif yapacağı belirtildi.

Vincenzo Montella, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'daki geleceği hakkında "Evlilikler iki taraflı olur. Ben tabii ki Adana Demirspor'da kalmayı düşünürüm, neden düşünmeyeyim. Lig bitince düşüneceğiz bunu. Başkanla oturup konuştuğumuzda bakacağız beraber" şeklinde konuşmuştu.