Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe için Vincent Aboubakar iddiası | Transfer haberi

#Fenerbahçe#Aboubakar#Transfer
Son dakika: Fenerbahçe için Vincent Aboubakar iddiası | Transfer haberi

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayan sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken forvet için hedeflenen ismin Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar olduğu iddia edildi. 

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör belirsizliği Jorge Jesus'la imzalanan sözleşmenin ardından sona erdi.

Jorge Jesus'a takımı emanet ettikten sonra transfer çalışmalarına hız veren ve kadrosuna en az 1 tane golcü katmak isteyen Fenerbahçe'nin adı Dzyuba ile anılırken Rus basınından çarpıcı bir iddia geldi. 

EN AZ 1 FORVET

Bugün yapılan imza törenin konuşan 67 yaşındaki çalıştırıcı, genellikle 4-4-2 dizilişini tercih ettiğini belirtirken "Oyun hakkında sorular sorulmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Benim tek bir sistemim yok. Hocaların A ve B planları olmalı. Futbolda sistem çok önemli ancak diğer faktörler de var. Oyuncular çok önemli. Kariyerimde genellikle 4-4-2 sistemiyle oynadım. Ancak bu değişebilir. Rakibe ve maça göre değişiklikler gösterebilirsiniz." sözleriyle golcülerin oyun planındaki önemini belirtti. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Jorge Jesus imzayı attı Törene damga vuran Mesut Özil cevabı Transfer, sözleşme ve maaş...Fenerbahçe'de Jorge Jesus imzayı attı! Törene damga vuran Mesut Özil cevabı! Transfer, sözleşme ve maaş...Haberi görüntüle

4-5 TRANSFER YAPILACAK

Yine aynı toplantıda yapılacak transferler hakkında konuşan Başkan Ali Koç ise yeni bir yapılanmaya gidilmeyeceğini belirtirken "Hocamız 13-14 kişinin bir şekilde takımda tutmasını rica etti. Takımın gelişmesi için de 4-5 transferin yeterli olacağını söyledi. Bu bizi mutlu etti. Rossi ve Crespo'ya ilgi yüksek. Kim'i tutmak her zaman zor diye söylemiştim. Dünya çapında bir oyuncu. Tam bir savaşçı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Umarım kampa yetişecek. Onu da tutmak için elimizden geleni yapacağız. Gelen teklifler var. Hoca da tutmak istiyor. Ama 'Rekor bir rakam gelirse, yerlerini doldururuz' dedi. Umarım bunların hiçbirini değerlendirmek zorunda kalmayız. Hocamızın transfer listesi enteresan. Umarım ilk 2 sıradaki isimleri alabiliriz." açıklamasıyla 4-5 transfer yapılacağını ifade etti.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin adı birçok yıldız isimle anılırken bu futbolculardan biri de boşta olan Artem Dzyuba idi.

Rus golcünün Fenerbahçe ile görüşeceği haberleri gündeme gelirken Rus basının iddiasına göre sarı lacivertlilerin önceliği Vincent Aboubakar.

Geçen sezon sonunda Beşiktaş'ta ayrılarak Al-Nassr'a transfer olan Kamerunlu golcünün 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gözden Kaçmasın

İmza töreninde dikkat çeken detay Fenerbahçede Jorge Jesusun saati...İmza töreninde dikkat çeken detay! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un saati...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aboubakar#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp