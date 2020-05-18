Son Dakika | Fenerbahçe için sürpriz Dirk Kuyt iddiası!

Yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe için sürpriz bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulübün eski futbolcusu Dirk Kuyt ile teknik direktörlük için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Feyenoord'da antrenörlük yapan Dirk Kuyt ile görüşüyor.

Hollandalı futbol adamı, teknik direktör olmak istediğini açıklamıştı. Kuyt, ayrıca Fenerbahçe'ye olan sevgisini de her fırsatta dile getiriyordu.