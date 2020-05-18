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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe için sürpriz Dirk Kuyt iddiası!
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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2020 - 23:59,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe için sürpriz Dirk Kuyt iddiası!

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Son Dakika | Fenerbahçe için sürpriz Dirk Kuyt iddiası!
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlük görevi için eski futbolcusu Dirk Kuyt ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe için sürpriz bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulübün eski futbolcusu Dirk Kuyt ile teknik direktörlük için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Feyenoord'da antrenörlük yapan Dirk Kuyt ile görüşüyor.

Hollandalı futbol adamı, teknik direktör olmak istediğini açıklamıştı. Kuyt, ayrıca Fenerbahçe'ye olan sevgisini de her fırsatta dile getiriyordu.

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