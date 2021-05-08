Son Dakika: Fenerbahçe için Shkodran Mustafi iddiası! Mesut Özil - Transfer Haberleri

Yaz transfer döneminde yapacağı nokta atış transferlerle gücüne güç katmak isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğine yapacağı takviye için ilk ismi belirledi.

Takvim'in iddiasına göre sarı-lacivertli kurmaylar, haziranda serbest kalacak olan Shkodran Mustafi için düğmeye bastı.

Haberde Alman stoperin menajeri ile temasa geçildiği ve ciddi mesafe kaydedildiği aktarıldı. Arnavut asıllı stoper için eski takım arkadaşı Mesut Özil'in de devrede olduğu da belirtiliyor. Hem Arsenal hem de Alman Milli Takımı'nda Mustafi ile birlikte oynayan Mesut Özil, tecrübeli stoperi yakın markaja almış durumda. Mustafi de Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

29 yaşında olan Mustafi 2016'da Arsenal'e transfer oldu. Tecrübeli isim, şubat ayında da Schalke'ye gitti. 20 kez Almanya Milli Takım forması giydi. Stoper dışında sağ bek de oynayabiliyor. Mustafi 2 yıl önce de sarı-lacivertli takımın gündemindeydi.





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