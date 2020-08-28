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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Enner Valencia Galatasaray ve Beşiktaş'ı reddetmiş!
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Haber Giriş: 28.08.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Enner Valencia Galatasaray ve Beşiktaş'ı reddetmiş!

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Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, geçtiğimiz gün Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a gelmişti. Dış basında yer alan haberlere göre Valencia'nın daha önce Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı reddettiği belirtildi.

Yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle yepyeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Lemos'un ardından Enner Valencia transferini de sonlandırma aşamasına geldi.

Geçtiğimiz günlerde Ekvadorlu yıldızı Türkiye'ye getirten sarı lacivertlilerin, transferi sonlandırmak için son pürüzleri gidermeye çalıştığı ve transfer için masada olduğu biliniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Enner Valencia'yı Beşiktaş ve Galatasaray'ın elinden kaptığı, sarı lacivertlilerin bu operasyonda büyük bir savaş kazandığı yazıldı.

'O FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ'

Konu ile ilgili yer alan haberde, Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha önce Valencia ile ilgilendiği, resmi teklif götürdüğü ancak Valencia'nın Fenerbahçe'yi tercih ettiği okuyuculara aktarıldı.

Enner Valencia kariyeri boyunca 350 maça çıkarken 89 gol 46 asist üretti. (Sabah)

Son Dakika | Fenerbahçe için İstanbula gelen Enner Valencia Galatasaray ve Beşiktaşı reddetmiş

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