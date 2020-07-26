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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe için gün sayan Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti
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Haber Giriş: 26.07.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe için gün sayan Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti

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Son Dakika | Fenerbahçe için gün sayan Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti
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Sivasspor formasıyla son maçını oynayan ve Fenerbahçe'ye imza atmak için artık gün sayan Mert Hakan Yandaş, eski takımına veda etti.

Mert Hakan Yandaş vedasında şu sözleri kullandı:

"Veda zamanı... Alt liglerden gelen bir oyuncu olarak imza attığım Sivasspor’la son maçımı oynadım. Geride binbir emek, mücadele ve her anını takıma katkı verme isteğiyle geçirdiğim 3 yıl bırakıyorum. Güzel dostluklar, unutulmayacak anılar, her zaman ders alacağım tecrübeler ve iyi insanlar kazandım. Üzüldüğüm de oldu, gözümün dolduğu da. Zorluklarla da karşılaştım, sıkıntılarla da ama her anın ayrı bir değeri ve mutluluklarla dolu hatırı var kalbimde. Her zaman Sivasspor’u gönülden destekleyeceğim ve biliyorum ki çıktığım bu yeni yolculukta Sivaslılar’ın desteğini her zaman fazlasıyla hissedeceğim. Süper Lig hedefine ulaşmamı sağlayan, bana bu hayatı veren Sivasspor’a sonsuz teşekkürler. Elbet hatalarımız olmuştur ama şehrin değerini ve armanın büyüklüğünü her zaman bilerek yaşadım, haklarınızı helal edin, sağlıcakla kalın...

Son Dakika | Fenerbahçe için gün sayan Mert Hakan Yandaş Sivasspora veda etti

Son Dakika | Fenerbahçe için gün sayan Mert Hakan Yandaş Sivasspora veda etti

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