Son dakika: Fenerbahçe için Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma iddiası! Transferde tek rakip var...

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Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamaya hak kazanan Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin resmen başlamasıyla transfer çalışmaları hız kazandı.

FUTBOL DİREKTÖRÜYLE BİRLİKTE GELDİ

Önceki gün yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a gelen Portekizli teknik adamın yanında, ismi Fenerbahçe futbol direktörlüğü için geçen Mario Branco'nun da olması dikkat çekti. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Branco'nun Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine başlaması bekleniyor.

BREZİLYA'DAN BRUMA İDDİASI

10 umara bölgesine Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe için bir sürpriz transfer iddiası da Brezilya'dan geldi. Jornal O Dia muhabiri Vene Casagrande'nin haberine göre Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli yıldız Bruma ile ilgileniyor. Jorge Jesus'un Bruma'yı kadrosunda görmek istediği bilgisine yer verilen haberde deneyimli teknik adamın Flamengo'dan Bruno Henrique'yi istediği yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

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Bonservisi Hollanda ekibi PSV'de olan Bruma için Fenerbahçe'nin yanı sıra Brezilya temsilcisi Botafogo'nun da ilgisi olduğu belirtildi.

BRUMA'NIN KARİYERİ

1994 doğumlu olan Bruma, ismini 2013 yazında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda duyurdu. Portekiz U20 takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Bruma, aynı transfer döneminin sonunda 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'den Galatasaray'a geldi.

Yeteneğiyle taraftarın sevgilisi olan Bruma, Portekiz Milli Takımı'na kadar yükselen Bruma beklenen yükselişi gösterip büyük bir transfer yapamadı. 2015/16 sezonunu Real Sociedad'da kiralık geçiren Portekizli oyuncu 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Bruma, 2019 yazında 12 milyon euro bonservis bedeliyle şu andaki takımı PSV'ye imza attı. 2020/21 sezonunu Olympiakos'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, geride kalan sezonu PSV'de geçirdi.

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Geçen sezon toplam 46 maça çıkan Bruma, 10 gol 4 asist üretti. Galatasaray kariyerinde toplam 85 maça çıkan Bruma, 15 gol atıp 21 asist yaptı.