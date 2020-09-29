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Haber Giriş: 29.09.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe için Diego Perotti transferini duyurdular!

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Son Dakika | Fenerbahçe için Diego Perotti transferini duyurdular!
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İtalyan basını, Fenerbahçeli yetkililerin Roma'nın kanat oyuncusu Perotti ile son bir temas daha kuracağını belirtti.

Türkiye'de yaz transfer döneminin bitmesine günler kala, İtalyan basınında Diego Perotti transferi hakkında önemli bir haber yazıldı.

Transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren ve listesinde forvet ve kanat bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe, uzun süredir görüşme haline olduğu Perotti için son kez masaya oturmaya hazırlanıyor.

Haberlere göre Fenerbahçeli yetkililer, Roma'ya Arjantinli yıldız için son tekliflerini yapacak.

Son Dakika | Fenerbahçe için Diego Perotti transferini duyurdular

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