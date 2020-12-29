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Futbol
Haber Giriş: 29.12.2020 - 16:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe için çok kritik! Ozan Tufan...

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Son Dakika | Fenerbahçe için çok kritik! Ozan Tufan...
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Fenerbahçe'de eksik futbolcular bir süredir can sıkıyor. Kadıköy'de alınan üst üste mağlubiyetlerin ardından Başakşehir maçıyla nefes alan sarı lacivertlilerde testi pozitif çıkan isimlerden biri de Ozan Tufan'dı...

Fenerbahçe'de tedavileri tamamlanan futbolcular takıma döndü. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci, dün sabah yapılan antrenmanın tamamında yer aldı. Sarı-lacivertlilerin bir diğer sakat futbolcusu Diego Perotti ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışıp ardından bireysel tedavi ve çalışmasını sürdürdü.

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SON TESTLER NEGATİF

Arjantinli oyuncunun takıma dönüşünün kademeli olarak gerçekleşeceği ve Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alacağı belirtildi. Sakat oyuncuların iyileşmesi üst üste gelen Kovid-19 vakaları ile sıkıntıya düşen Teknik direktör Erol Bulut'u bir nebze olsun rahattı. Öte yandan dün bir kez daha Samandıra'daki tüm personel ve futbolcular teste tabi tutuldu. Testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

Son Dakika | Fenerbahçe için çok kritik Ozan Tufan...

OZAN TUFAN İÇİN KRİTİK GÜN

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde testi pozitif çıkan Ozan Tufan çarşamba günü teste girecek. Bu testte sonuç negatif çıkarsa perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başlayabilecek. 10 gündür takımdan uzak olan Ozan, fiziksel olarak hazır görülürse Kasımpaşa maç kadrosuna dahil edilecek.

Fenerbahçe'de orta saha bölgesindeki eksikler düşünüldüğünde Ozan Tufan'ın geri dönüşü kritik bir hal alıyor.

 ÜÇ İSİM KESİN YOK

Sarı-lacivertlilerde testleri pozitif çıkan diğer üç futbolcu ise kesin olarak Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacak. Söz konusu isimler, en erken 7 Ocak Perşembe günü oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.

 

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