Son Dakika: Fenerbahçe için çarpıcı iddia! "Belli ki Mesut Özil istemiyor ve Vitor Pereira gidecek..."

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Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle sizlerle!

Milli ara öncesi oynanan son Süper Lig maçlarıyla beraber 12. hafta tamamlanırken, Beşiktaş - Trabzonspor maçı, Fenerbahçe'de kazanın kaynaması, Galatasaray'ın puan kaybı, Halis Özkahya'nın düdüğünü asması ve daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'da Okay Karacan tarafından yorumlanıyor.

Görüşlerinizi bekliyoruz, keyifli seyirler.

00:00 Açılış

01:21 Halis Özkahya'dan Unutulmaz Hata ve İstifası

04:00 Beşiktaş'ın sorunu&Trabzonspor'un yükselişi

11:57 Abdullah Avcı Farkı...

13:06 Fenerbahçe'de Sesler Yükseliyor

14:21 "Belli ki Vitor Pereira Gidecek"

16:06 Ali Koç Gİtse Ne Olur?

20:40 Galatasaray&Karagümrük

24:25 Emre Belözoğlu ile Zirveye

HADİ BEN KAÇTIM'IN YENİ BÖLÜMÜNÜ YOUTUBE KANALIMIZDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ