Son Dakika: Fenerbahçe için çarpıcı iddia! "Belli ki Mesut Özil istemiyor ve Vitor Pereira gidecek..."

Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle sizlerle!
Milli ara öncesi oynanan son Süper Lig maçlarıyla beraber 12. hafta tamamlanırken, Beşiktaş - Trabzonspor maçı, Fenerbahçe'de kazanın kaynaması, Galatasaray'ın puan kaybı, Halis Özkahya'nın düdüğünü asması ve daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'da Okay Karacan tarafından yorumlanıyor.
Görüşlerinizi bekliyoruz, keyifli seyirler.
00:00 Açılış
01:21 Halis Özkahya'dan Unutulmaz Hata ve İstifası
04:00 Beşiktaş'ın sorunu&Trabzonspor'un yükselişi
11:57 Abdullah Avcı Farkı...
13:06 Fenerbahçe'de Sesler Yükseliyor
14:21 "Belli ki Vitor Pereira Gidecek"
16:06 Ali Koç Gİtse Ne Olur?
20:40 Galatasaray&Karagümrük
24:25 Emre Belözoğlu ile Zirveye
HADİ BEN KAÇTIM'IN YENİ BÖLÜMÜNÜ YOUTUBE KANALIMIZDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ