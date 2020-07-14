Son Dakika | Fenerbahçe için Besnik Hasi iddiası! Yeni teknik direktör...

Erol Bulut'la anlaşma sağlayan hatta transfer çalışmalarına dahi start veren Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörlük görevi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yunan basını sarı lacivertlilerin Besnik Hasi ile görüştüğünü öne sürdü. Daha önce Anderlecht, Legia Varşova ve Olympiakos takımlarında görev yapan Besnik Hasi, son olarak Suudi Arabistan kulübü Al-Raed takımının başına geçti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni teknik direktör konusunda "Lig biter bitmez hocamızı açıklayacağız." demiş gözler Erol Bulut'a çevrilmişti.