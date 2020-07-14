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Haber Giriş: 14.07.2020 - 08:06,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe için Besnik Hasi iddiası! Yeni teknik direktör...

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Son Dakika | Fenerbahçe için Besnik Hasi iddiası! Yeni teknik direktör...
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Erol Bulut'la prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Besnik Hasi ile görüştüğü iddia edildi.

Erol Bulut'la anlaşma sağlayan hatta transfer çalışmalarına dahi start veren Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörlük görevi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yunan basını sarı lacivertlilerin Besnik Hasi ile görüştüğünü öne sürdü. Daha önce Anderlecht, Legia Varşova ve Olympiakos takımlarında görev yapan Besnik Hasi, son olarak Suudi Arabistan kulübü Al-Raed takımının başına geçti. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni teknik direktör konusunda "Lig biter bitmez hocamızı açıklayacağız." demiş gözler Erol Bulut'a çevrilmişti.

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